Este viernes, 22 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7877 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo

1° 7877 11° 3644 2° 6053 12° 3064 3° 2708 13° 2801 4° 6332 14° 1200 5° 6149 15° 2372 6° 5035 16° 2612 7° 0664 17° 6763 8° 1867 18° 5796 9° 0437 19° 6894 10° 3878 20° 7670

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la pierna de una mujer suele aludir a apoyo, avance y a cómo te mueves hacia tus metas, además de tu conexión con la feminidad.

Según su estado (fuerte, herida, atractiva o inmóvil) puede señalar seguridad, vulnerabilidad, deseo o límites personales que necesitas reconocer.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.