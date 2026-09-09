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Este martes, 8 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 0175 - El Payaso

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 8 de septiembre

 0175 11° 2708 
 2°2800 12° 3954
 3°4534 13° 7062 
 4°1944 14° 5682 
 5°6521 15° 1934 
 6°7951 16° 7149 
 7°5532 17° 4116 
 8°4327 18° 9200 
 9°891219° 9345 
 10°9410 20° 2374 

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso sugiere que ocultas emociones tras una máscara: deseas ligereza y juego, pero evitas miedos o inseguridades.

También puede advertir de apariencias engañosas a tu alrededor o invitarte a reír más sin perder límites ni criterio.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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