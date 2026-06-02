Durante este lunes, 1 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0462 - Inundación

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de junio

1° 0462 11° 7272 2° 1177 12° 7959 3° 5056 13° 3501 4° 4920 14° 3470 5° 9447 15° 4078 6° 6229 16° 0386 7° 7658 17° 2623 8° 2961 18° 1079 9° 0689 19° 9519 10° 0391 20° 7429

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones que te sobrepasan o una sensación de pérdida de control. Puede señalar estrés acumulado y temor a cambios bruscos.

Si el agua es clara, apunta a limpieza y renovación; si es turbia, sugiere confusión o conflictos ocultos. El sueño invita a poner límites y prepararte para transformaciones importantes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.