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Durante este lunes, 1 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0462 - Inundación
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de junio
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|7272
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|5056
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|3501
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|4920
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|2623
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|2961
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|1079
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|9519
|10°
|0391
|20°
|7429
¿Qué significa soñar con Inundación?
Soñar con una inundación suele reflejar emociones que te sobrepasan o una sensación de pérdida de control. Puede señalar estrés acumulado y temor a cambios bruscos.
Si el agua es clara, apunta a limpieza y renovación; si es turbia, sugiere confusión o conflictos ocultos. El sueño invita a poner límites y prepararte para transformaciones importantes.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.