Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 1 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 2370 - Muerto que sueña

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de junio

1° 2370 11° 5676 2° 9194 12° 5148 3° 9963 13° 3304 4° 8759 14° 2281 5° 4738 15° 2831 6° 8646 16° 0277 7° 9309 17° 3598 8° 7390 18° 8719 9° 9673 19° 8306 10° 4129 20° 4881

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con El Muerto que sueña indica cierre de ciclos y duelo pendiente; tu inconsciente pide atención y calma.

También sugiere transformación: integrar la sombra, escuchar intuiciones y abrirte a un renacer emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.