A través del Decreto 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV), una opción destinada a ciudadanos argentinos que anhelan completar estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Para ingresar, es necesario cumplir con requisitos específicos y aprobar un curso de admisión. El Servicio Militar Voluntario (SMV) constituye una opción voluntaria que permite a los ciudadanos unirse a las Fuerzas Armadas y contribuir a la defensa nacional. Los soldados desempeñan funciones tácticas, logísticas y administrativas en diversas unidades y dependencias militares, recibiendo formación e instrucción especializadas. Posterior a la aprobación del Curso de Admisión, el voluntario será incorporado a la Fuerza Aérea, momento en el cual firmará un compromiso de servicio por dos años, con la posibilidad de renovación una única vez hasta alcanzar los 28 años. Además, es necesario presentar diversos documentos de manera personal en el centro de incorporación más próximo al domicilio. Estos son: El rol de Soldado Voluntario ofrece múltiples beneficios. Dentro de los más relevantes se encuentran los siguientes: El Servicio Militar Voluntario busca fomentar la participación de los jóvenes en la defensa del país, brindando oportunidades de capacitación en diversos oficios. Este programa también incluye una propuesta de becas para aquellos que deseen continuar su educación mientras cumplen con su servicio, promoviendo así el desarrollo profesional y personal de los participantes. Los interesados en ingresar a la Fuerza Aérea Argentina pueden obtener más información sobre los requisitos y el proceso de incorporación a través de este enlace o comunicándose al número (011) 4317-6000 INT. 15577. La inscripción permanecerá abierta durante todo el año. Los postulantes deben acercarse al Centro de Incorporación Zonal que se ubique más próximo a su residencia.