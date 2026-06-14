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Durante este sábado, 13 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 0456 - La Caída

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio

 0456 11° 4668 
 2°6585 12° 4232
 3°0694 13° 8371 
 4°8402 14° 9215 
 5°3954 15° 6472 
 6°0031 16° 1482 
 7°5580 17° 0282 
 8°1590 18° 1501 
 9°516519° 2263 
 10°3267 20° 6193 

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o temor al fracaso ante cambios.

También puede simbolizar una invitación a soltar, aprender del tropiezo y recuperar equilibrio y confianza.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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