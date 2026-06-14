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Durante este sábado, 13 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0456 - La Caída
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio
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|4668
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|3°
|0694
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|4°
|8402
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|9215
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|3954
|15°
|6472
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|5580
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|0282
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|1590
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|1501
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|2263
|10°
|3267
|20°
|6193
¿Qué significa soñar con La Caída?
Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o temor al fracaso ante cambios.
También puede simbolizar una invitación a soltar, aprender del tropiezo y recuperar equilibrio y confianza.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.