Durante este sábado, 13 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0456 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 13 de junio

1° 0456 11° 4668 2° 6585 12° 4232 3° 0694 13° 8371 4° 8402 14° 9215 5° 3954 15° 6472 6° 0031 16° 1482 7° 5580 17° 0282 8° 1590 18° 1501 9° 5165 19° 2263 10° 3267 20° 6193

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele reflejar inseguridad, miedo a perder el control o temor al fracaso ante cambios.

También puede simbolizar una invitación a soltar, aprender del tropiezo y recuperar equilibrio y confianza.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.