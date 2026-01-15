Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7531 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 14 de enero

1° 7531 11° 7711 2° 4423 12° 2458 3° 8534 13° 1892 4° 3952 14° 6311 5° 4338 15° 5613 6° 3522 16° 8172 7° 1604 17° 9740 8° 3047 18° 8649 9° 9517 19° 8686 10° 8764 20° 3514

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con la luz a menudo simboliza claridad, conocimiento y revelación. Puede representar un momento de iluminación en la vida del soñador, donde se encuentran respuestas a preguntas o se superan confusiones.

Además, la luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la positividad. Indica que el soñador está en un camino hacia el crecimiento personal y la superación de obstáculos, iluminando su camino hacia un futuro mejor.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.