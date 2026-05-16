Durante este sábado, 16 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con la Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, consuelo y sentido de pertenencia, así como necesidad de reflexión moral. También puede señalar culpa o deseo de perdón, preparación para un cambio o compromiso, según el contexto y las emociones del sueño. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.