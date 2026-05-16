Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 15 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad; puede anunciar estabilidad económica y vínculos familiares nutridos. Si el pan está fresco augura oportunidades y bienestar; si está duro o quemado advierte carencias, preocupaciones o esfuerzos estériles. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.