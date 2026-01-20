En esta noticia
Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7104 - La cama
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero
|1°
|7104
|11°
|8028
|2°
|4290
|12°
|4828
|3°
|6271
|13°
|5044
|4°
|8998
|14°
|4857
|5°
|1157
|15°
|3515
|6°
|1765
|16°
|2270
|7°
|3123
|17°
|5323
|8°
|3212
|18°
|6948
|9°
|3244
|19°
|8559
|10°
|7301
|20°
|5838
¿Qué significa soñar con La cama?
Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda ser uno mismo.
Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la calidad de las relaciones personales en la vida del soñador.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.