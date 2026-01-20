Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero

1° 7104 11° 8028 2° 4290 12° 4828 3° 6271 13° 5044 4° 8998 14° 4857 5° 1157 15° 3515 6° 1765 16° 2270 7° 3123 17° 5323 8° 3212 18° 6948 9° 3244 19° 8559 10° 7301 20° 5838

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda ser uno mismo.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la calidad de las relaciones personales en la vida del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.