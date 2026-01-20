En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7104 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero

 7104 11° 8028 
 2°4290 12° 4828
 3°6271 13° 5044 
 4°8998 14° 4857 
 5°1157 15° 3515 
 6°1765 16° 2270 
 7°3123 17° 5323 
 8°3212 18° 6948 
 9°324419° 8559 
 10°7301 20° 5838 

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la necesidad de descanso y relajación en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las preocupaciones diarias y encontrar un espacio seguro donde se pueda ser uno mismo.

Además, la cama en los sueños puede representar aspectos íntimos y emocionales de las relaciones. Puede indicar la búsqueda de conexión y afecto, o incluso la necesidad de evaluar la calidad de las relaciones personales en la vida del soñador.

Te puede interesar

Así será el nuevo Metrobús que inaugurarán en la Ciudad: estará en la zona más concurrida y desbloqueará el tránsito

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Por nueva Ley de Sucesiones, los viudos no recibirán los bienes aunque lo especifique el testamento