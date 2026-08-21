Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves, 20 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6060 - La Virgen

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 20 de agosto

1° 6060 11° 0765 2° 6399 12° 6608 3° 7820 13° 7704 4° 7698 14° 6223 5° 8726 15° 6265 6° 7211 16° 9403 7° 3197 17° 2929 8° 1309 18° 3741 9° 8189 19° 6438 10° 0450 20° 3081

¿Qué significa soñar con La Virgen?

Soñar con La Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual, señal de búsqueda de fe, esperanza o perdón.

También puede aludir a pureza, compasión y maternidad, invitando a reconectar con la intuición, sanar culpas y decidir desde el amor.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.