¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

Este martes, 9 de diciembre de 2025, comenzó una nueva jornada de sorteos de la Quiniela de Entre Ríos y acá vas a poder seguir en vivo los resultados de todas las jugadas. Los números se irán publicando apenas sean confirmados.