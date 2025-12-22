En esta noticia ¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca“, un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, comenzó una nueva jornada de sorteos de la Quiniela de Entre Ríos y acá vas a poder seguir en vivo los resultados de todas las jugadas. Los números se irán publicando apenas sean formalizados.