¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un “tope de banca”, un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

Si este jueves, 11 de diciembre de 2025 jugaste a la Quiniela de Santa Fe, este es el espacio para estar al día: en esta cobertura en vivo iremos actualizando los resultados de cada sorteo, con todos los números ganadores del día.