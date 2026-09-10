Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4719 (Pescado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 9 de septiembre

1° 4719 11° 6795 2° 4476 12° 6274 3° 5547 13° 5097 4° 1659 14° 0591 5° 9540 15° 9426 6° 4761 16° 3212 7° 8128 17° 3453 8° 2372 18° 2370 9° 6847 19° 3944 10° 4117 20° 3682

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con pescado suele asociarse con abundancia, intuición y oportunidades que emergen del inconsciente. Agua clara y peces sanos anuncian buena fortuna.

En cambio, peces muertos o agua turbia reflejan estancamiento y emociones bloqueadas. Comer o pescar pescado indica logros; dificultades señalan obstáculos por resolver.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.