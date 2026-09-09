Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8637 (El Dentista).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre

1° 8637 11° 4238 2° 1261 12° 3870 3° 9189 13° 3157 4° 8554 14° 8347 5° 7136 15° 5136 6° 8158 16° 3779 7° 3376 17° 1607 8° 4399 18° 3879 9° 0863 19° 2935 10° 6631 20° 0894

¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.

También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.