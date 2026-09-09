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Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8637 (El Dentista).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre

 863711° 4238
 2°126112° 3870
 3°918913° 3157
 4°855414° 8347
 5°713615° 5136
 6°815816° 3779
 7°337617° 1607
 8°439918° 3879
 9°086319° 2935
 10°663120° 0894

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¿Qué significa soñar con El Dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.

También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.