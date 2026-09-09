Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8637 (El Dentista).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre
|1°
|8637
|11°
|4238
|2°
|1261
|12°
|3870
|3°
|9189
|13°
|3157
|4°
|8554
|14°
|8347
|5°
|7136
|15°
|5136
|6°
|8158
|16°
|3779
|7°
|3376
|17°
|1607
|8°
|4399
|18°
|3879
|9°
|0863
|19°
|2935
|10°
|6631
|20°
|0894
¿Qué significa soñar con El Dentista?
Soñar con el dentista suele reflejar preocupación por la salud, la imagen o la forma de expresarte. Puede señalar miedo al dolor, a ser juzgado o a perder el control ante situaciones que requieren “arreglos”.
También sugiere la necesidad de atender algo postergado y tomar decisiones incómodas para sentir alivio. Si la consulta es tranquila, indica cuidado y prevención; si es tensa o duele, advierte estrés y evitación.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.