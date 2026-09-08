Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5930 (Santa Rosa).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre
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|0609
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|6962
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|2708
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|3006
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|3691
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¿Qué significa soñar con Santa Rosa?
Soñar con Santa Rosa suele reflejar protección y guía espiritual, un llamado a la fe, la compasión y el servicio.
También puede simbolizar una purificación que precede a nuevos comienzos: tras la turbulencia, llega calma y esperanza.
Recomendación para los jugadores
Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.