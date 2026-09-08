Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5930 (Santa Rosa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre

1° 5930 11° 0494 2° 6563 12° 4877 3° 0609 13° 6962 4° 2708 14° 3006 5° 7576 15° 2936 6° 7436 16° 2533 7° 3691 17° 8503 8° 8042 18° 4794 9° 4448 19° 5172 10° 0640 20° 8446

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con Santa Rosa suele reflejar protección y guía espiritual, un llamado a la fe, la compasión y el servicio.

También puede simbolizar una purificación que precede a nuevos comienzos: tras la turbulencia, llega calma y esperanza.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.