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Este martes, 8 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5930 (Santa Rosa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 8 de septiembre

 593011° 0494
 2°656312° 4877
 3°060913° 6962
 4°270814° 3006
 5°757615° 2936
 6°743616° 2533
 7°369117° 8503
 8°804218° 4794
 9°444819° 5172
 10°064020° 8446

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¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con Santa Rosa suele reflejar protección y guía espiritual, un llamado a la fe, la compasión y el servicio.

También puede simbolizar una purificación que precede a nuevos comienzos: tras la turbulencia, llega calma y esperanza.

Recomendación para los jugadores

Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.