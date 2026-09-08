Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2192 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre

1° 2192 11° 2902 2° 9589 12° 5341 3° 1321 13° 3916 4° 6301 14° 4731 5° 4601 15° 5098 6° 9728 16° 1913 7° 9810 17° 8739 8° 8965 18° 7839 9° 7215 19° 4709 10° 4449 20° 9381

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico simboliza sanación y necesidad de guía. Indica que buscas soluciones, cuidados o equilibrio.

Si te atiende con calma, sugiere recuperación; si provoca ansiedad, refleja temores o asuntos pendientes que requieren atención.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: