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Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2192 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre

 219211° 2902
 2°958912° 5341
 3°132113° 3916
 4°630114° 4731
 5°460115° 5098
 6°972816° 1913
 7°981017° 8739
 8°896518° 7839
 9°721519° 4709
 10°444920° 9381

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¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico simboliza sanación y necesidad de guía. Indica que buscas soluciones, cuidados o equilibrio.

Si te atiende con calma, sugiere recuperación; si provoca ansiedad, refleja temores o asuntos pendientes que requieren atención.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.