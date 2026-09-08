Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2192 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 7 de septiembre
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|2192
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|2902
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|1321
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|3916
|4°
|6301
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|4731
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|4601
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|5098
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|9728
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|1913
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|9810
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|8739
|8°
|8965
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|7839
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|7215
|19°
|4709
|10°
|4449
|20°
|9381
¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico simboliza sanación y necesidad de guía. Indica que buscas soluciones, cuidados o equilibrio.
Si te atiende con calma, sugiere recuperación; si provoca ansiedad, refleja temores o asuntos pendientes que requieren atención.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.