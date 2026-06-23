Este martes, 23 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5892 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 23 de junio

1° 5892 11° 4764 2° 7317 12° 6668 3° 3559 13° 4756 4° 3864 14° 6839 5° 8552 15° 2337 6° 5700 16° 3937 7° 0571 17° 5201 8° 2416 18° 7658 9° 5210 19° 1290 10° 2110 20° 0315

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar búsqueda de ayuda, sanación y guía para resolver preocupaciones de salud física o emocional.

Si el médico es amable y te atiende, sugiere alivio y soluciones; si es distante o inquietante, refleja miedos, evasión de chequeos o sensación de vulnerabilidad.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.