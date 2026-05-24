Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 23 de mayo

1° 1590 11° 1507 2° 5900 12° 8446 3° 2308 13° 8156 4° 4906 14° 5128 5° 0480 15° 1910 6° 6774 16° 2116 7° 9540 17° 2606 8° 6249 18° 1628 9° 8731 19° 9098 10° 2027 20° 5517

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: