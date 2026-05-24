Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 23 de mayo
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|1590
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|2308
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|9540
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|2606
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|6249
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|1628
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|8731
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|9098
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|2027
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|5517
¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.
También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.