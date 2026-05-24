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Este sábado, 23 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1590 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 23 de mayo

 159011° 1507
 2°590012° 8446
 3°230813° 8156
 4°490614° 5128
 5°048015° 1910
 6°677416° 2116
 7°954017° 2606
 8°624918° 1628
 9°873119° 9098
 10°202720° 5517

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¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo refleja ansiedad acumulada y sensación de vulnerabilidad o falta de control ante cambios.

También señala asuntos evitados; el sueño invita a reconocerlos y actuar con pasos pequeños y autocuidado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.