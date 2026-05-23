Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5048 (Muerto que habla).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 22 de mayo

1° 5048 11° 5149 2° 7252 12° 9930 3° 7365 13° 7690 4° 9968 14° 6174 5° 9972 15° 8750 6° 1018 16° 5494 7° 6911 17° 7167 8° 4460 18° 4980 9° 0004 19° 3387 10° 8554 20° 0708

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes o necesidad de cerrar ciclos; la figura del fallecido actúa como mensajera de tu intuición y tus recuerdos.

El tono del mensaje importa: si es sereno puede sugerir guía y aceptación y si es inquietante puede indicar culpas, miedos o emociones no resueltas que piden atención.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.