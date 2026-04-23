Este miércoles, 22 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0630 (Santa Rosa). Soñar con Santa Rosa suele simbolizar protección divina, consuelo y guía espiritual en momentos de prueba. También puede señalar un llamado a la humildad, el servicio y la renovación de propósitos personales. Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.