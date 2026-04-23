Este miércoles, 22 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4075 (El Payaso). Soñar con El Payaso sugiere emociones mixtas: alegría aparente y temor oculto. Algo luce divertido, pero te inquieta. También puede aludir a una máscara que oculta tus verdaderos sentimientos. Te invita a ser auténtico y a desconfiar de lo que parece broma. Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios seleccionados y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.