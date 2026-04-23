Este jueves, 23 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2760 (La Virgen). Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y guía espiritual. Indica una necesidad de fe, esperanza o apoyo en momentos de duda. También puede reflejar deseo de perdón, pureza o reconciliación interior. El contexto del sueño y tus creencias personales matizan su sentido. Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.