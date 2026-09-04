Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2379 (Ladrón).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 4 de septiembre
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¿Qué significa soñar con Ladrón?
Soñar con Ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites y desconfianza, o culpa por desear lo ajeno.
Si te roba, indica temor a que te quiten valor o afecto; si lo enfrentas, expresa necesidad de control y de poner límites.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.