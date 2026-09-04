Este viernes, 4 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2379 (Ladrón).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 4 de septiembre

1° 2379 11° 4516 2° 6879 12° 9125 3° 6623 13° 3378 4° 4983 14° 8608 5° 8556 15° 7153 6° 3437 16° 2882 7° 2200 17° 0968 8° 6586 18° 6384 9° 2782 19° 1774 10° 3979 20° 5104

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con Ladrón refleja miedo a pérdidas, invasión de límites y desconfianza, o culpa por desear lo ajeno.

Si te roba, indica temor a que te quiten valor o afecto; si lo enfrentas, expresa necesidad de control y de poner límites.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.