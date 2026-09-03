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Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3292 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre

 329211° 1163
 2°209412° 1457
 3°552313° 1892
 4°750014° 9450
 5°648815° 6819
 6°633716° 6455
 7°411017° 4983
 8°627018° 0799
 9°559219° 2860
 10°014120° 7029

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¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar sanación y autocuidado, señal de que buscas guía o alivio para un malestar emocional o físico.

También puede expresar preocupación por la salud o por cambios; te invita a escuchar tu cuerpo, pedir ayuda y tomar medidas preventivas.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.