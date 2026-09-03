Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3292 (El Médico).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre

1° 3292 11° 1163 2° 2094 12° 1457 3° 5523 13° 1892 4° 7500 14° 9450 5° 6488 15° 6819 6° 6337 16° 6455 7° 4110 17° 4983 8° 6270 18° 0799 9° 5592 19° 2860 10° 0141 20° 7029

¿Qué significa soñar con El Médico?

Soñar con El Médico suele simbolizar sanación y autocuidado, señal de que buscas guía o alivio para un malestar emocional o físico.

También puede expresar preocupación por la salud o por cambios; te invita a escuchar tu cuerpo, pedir ayuda y tomar medidas preventivas.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: