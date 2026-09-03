Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3292 (El Médico).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 2 de septiembre
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|7500
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|6270
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|0799
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|7029
¿Qué significa soñar con El Médico?
Soñar con El Médico suele simbolizar sanación y autocuidado, señal de que buscas guía o alivio para un malestar emocional o físico.
También puede expresar preocupación por la salud o por cambios; te invita a escuchar tu cuerpo, pedir ayuda y tomar medidas preventivas.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.