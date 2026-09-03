Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9790 (El Miedo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 3 de septiembre

1° 9790 11° 8703 2° 5108 12° 1356 3° 3444 13° 7465 4° 1632 14° 7527 5° 7895 15° 2988 6° 5925 16° 4423 7° 9825 17° 1636 8° 7725 18° 6285 9° 9722 19° 7538 10° 6298 20° 2929

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, sensación de vulnerabilidad y alertas ante cambios o amenazas percibidas. Indica asuntos no resueltos que requieren atención y autocuidado.

También puede ser un llamado a enfrentar límites y creencias que te paralizan para recuperar control. El contexto del sueño y la emoción al despertar afinan su interpretación.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: