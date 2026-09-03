Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9790 (El Miedo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 3 de septiembre
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|7725
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|6285
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|9722
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|6298
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|2929
¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna, sensación de vulnerabilidad y alertas ante cambios o amenazas percibidas. Indica asuntos no resueltos que requieren atención y autocuidado.
También puede ser un llamado a enfrentar límites y creencias que te paralizan para recuperar control. El contexto del sueño y la emoción al despertar afinan su interpretación.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.