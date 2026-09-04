Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9289 (La Rata).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 3 de septiembre
|1°
|9289
|11°
|3836
|2°
|4488
|12°
|6544
|3°
|2540
|13°
|1813
|4°
|9476
|14°
|8951
|5°
|2517
|15°
|5237
|6°
|1713
|16°
|1812
|7°
|3949
|17°
|3230
|8°
|1621
|18°
|9518
|9°
|6717
|19°
|7341
|10°
|1784
|20°
|5417
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.
En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.