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Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9289 (La Rata).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 3 de septiembre

 928911° 3836
 2°448812° 6544
 3°254013° 1813
 4°947614° 8951
 5°251715° 5237
 6°171316° 1812
 7°394917° 3230
 8°162118° 9518
 9°671719° 7341
 10°178420° 5417

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¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.

En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.