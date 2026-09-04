Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9289 (La Rata).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 3 de septiembre

1° 9289 11° 3836 2° 4488 12° 6544 3° 2540 13° 1813 4° 9476 14° 8951 5° 2517 15° 5237 6° 1713 16° 1812 7° 3949 17° 3230 8° 1621 18° 9518 9° 6717 19° 7341 10° 1784 20° 5417

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con La Rata suele señalar alertas: traiciones, engaños o preocupaciones ocultas. También puede reflejar desconfianza hacia alguien cercano o temor a pérdidas.

En positivo, La Rata simboliza instinto de supervivencia, astucia y adaptación. Si aparece sana o amistosa, indica que transformarás un problema en oportunidad.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.