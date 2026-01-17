En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 16 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3470 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 16 de enero

1° 3470 11° 0762 2° 0575 12° 9531 3° 7620 13° 1480 4° 1089 14° 4234 5° 9714 15° 2416 6° 0837 16° 1678 7° 9326 17° 6030 8° 9840 18° 3132 9° 2684 19° 2331 10° 5067 20° 6709

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y las lecciones que aún se deben aprender de experiencias pasadas.

Además, puede representar un deseo de comunicación con seres queridos que han partido. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y de encontrar paz en la vida actual, integrando sus enseñanzas en el presente.