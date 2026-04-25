Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este viernes, 24 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1605 (Gato). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un gato simboliza intuición, independencia y misterio. Señala que confías en tu instinto o que debes atender señales sutiles. También apunta a la necesidad de autonomía y a proteger tu espacio emocional. Si el gato está tranquilo, anuncia armonía y creatividad; si ataca o huye, alerta de engaños, inseguridad o límites difusos. El color y la acción matizan el mensaje: blanco pureza, negro miedos, jugar curiosidad.