Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este sábado, 25 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8756 (La Caída). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con La Caída refleja miedo a perder el control, inseguridad o ansiedad ante cambios. Indica sensación de inestabilidad y temor al fracaso, como si el suelo se abriera bajo los pies. También puede ser una llamada a soltar expectativas o ego y empezar de nuevo. Si despiertas antes de tocar fondo, sugiere aprendizaje; si caes, invita a aceptar límites y pedir apoyo.