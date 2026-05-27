En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3898 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 27 de mayo

1° 3898 11° 2968 2° 3431 12° 6219 3° 9093 13° 8454 4° 3911 14° 3790 5° 6471 15° 3897 6° 0804 16° 9143 7° 6500 17° 3543 8° 1560 18° 5641 9° 0599 19° 2208 10° 7436 20° 4484

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera sugiere necesidad de limpiar culpas, ordenar emociones y resolver asuntos pendientes. Invita a la purificación, la humildad y el trabajo constante. También puede alertar sobre sacar los trapos al sol o chismes familiares.

Soñar con la lavandera (ave) indica ligereza, adaptación y alegría simple. Señala movernos con agilidad ante cambios, prestar atención a detalles y confiar en la intuición. Si vuela libre, augura novedades; si está herida, advierte desgaste.