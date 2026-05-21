En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2698 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 20 de mayo

1° 2698 11° 1084 2° 6616 12° 5765 3° 7534 13° 8903 4° 7343 14° 6804 5° 3330 15° 5989 6° 1691 16° 7691 7° 2332 17° 3083 8° 5638 18° 3058 9° 3666 19° 1401 10° 0298 20° 0446

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera sugiere necesidad de limpiar culpas, ordenar emociones y resolver asuntos pendientes. Invita a la purificación, la humildad y el trabajo constante. También puede alertar sobre sacar los trapos al sol o chismes familiares.

Soñar con la lavandera (ave) indica ligereza, adaptación y alegría simple. Señala movernos con agilidad ante cambios, prestar atención a detalles y confiar en la intuición. Si vuela libre, augura novedades; si está herida, advierte desgaste.