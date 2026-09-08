En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 8 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8265 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 8 de septiembre

1° 8265 11° 5051 2° 9210 12° 7603 3° 2655 13° 8772 4° 9171 14° 1328 5° 1999 15° 9599 6° 7410 16° 4285 7° 1563 17° 9834 8° 2004 18° 1254 9° 8539 19° 1907 10° 8636 20° 1184

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele reflejar tu impulso por alcanzar metas: enfoque, disciplina y valentía. Indica que estás listo para perseguir deseos con estrategia, confiando en tus instintos y asumiendo riesgos calculados.

Si te sientes perseguido, simboliza miedos, presión externa o conflictos no resueltos. Invita a definir límites, enfrentar la agresión ajena o propia y transformar la energía instintiva en protección y autocontrol.