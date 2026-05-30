En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 30 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1445 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de mayo

1° 1445 11° 0469 2° 7050 12° 6335 3° 6607 13° 0868 4° 1754 14° 7966 5° 5154 15° 8239 6° 7112 16° 5086 7° 8378 17° 1586 8° 7483 18° 0549 9° 6634 19° 1120 10° 2182 20° 1005

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede reflejar gratitud por logros, deseo de compartir y necesidad de descanso. Vino tinto alude a pasión; blanco, a claridad; rosado, a ternura.

Si bebes en exceso en el sueño, advierte pérdida de control, escapismo o impulsividad. Vino agrio o derramado señala decepciones; un brindis armónico sugiere unión, proyectos que florecen y confianza renovada.