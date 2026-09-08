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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0500 (Huevos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre

 0500 11° 3745 
 2°6718 12° 5079 
 3°9743 13° 8979 
 4°7829 14° 0073 
 5°8361 15° 2521 
 6°0255  16° 1955 
 7°3287 17° 4042 
 8°3156 18° 7002 
 9°7600 19° 6044 
 10°8355 20° 4875 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevas oportunidades y crecimiento. Representa ideas por nacer y proyectos que exigen cuidado y paciencia para madurar.

Si los huevos están enteros, auguran fortuna y fertilidad; si se rompen, advierten fragilidad o pérdidas. El color, tamaño y estado del huevo matizan el mensaje para tus metas y recursos.

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