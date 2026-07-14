En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 14 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8851 (Serrucho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 14 de julio

1° 8851 11° 0982 2° 0530 12° 1057 3° 3457 13° 0834 4° 0124 14° 1085 5° 2136 15° 0833 6° 4125 16° 1777 7° 0063 17° 8065 8° 2113 18° 0377 9° 2343 19° 1699 10° 0643 20° 7982

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos o vínculos que ya no sirven. Indica trabajo constante, paciencia y método para resolver problemas y avanzar, poniendo límites y dando forma a nuevas metas.

Si cortas madera, alude a construcción y progreso. Un serrucho roto o mellado advierte obstáculos, desgaste o falta de herramientas. Si te lastima, señala conflictos por decisiones drásticas. Usarlo con otros sugiere apoyo y reparto de tareas.