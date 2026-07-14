En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 13 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0334 (La Cabeza).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 13 de julio

1° 0334 11° 3296 2° 7658 12° 2280 3° 1258 13° 3836 4° 1962 14° 6152 5° 4054 15° 0482 6° 3971 16° 5320 7° 4946 17° 6106 8° 4711 18° 8211 9° 1551 19° 4737 10° 4063 20° 3901

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la Cabeza suele reflejar tus pensamientos, razón e identidad. Indica cómo procesas ideas y tomas decisiones; puede señalar necesidad de claridad mental, enfoque o control sobre una situación que te preocupa.

Si la Cabeza aparece herida, pesada o confusa, sugiere estrés, dudas o sobrecarga intelectual. Invita a cuidar el descanso, revisar creencias y comunicar mejor, para recuperar equilibrio y confianza en tu criterio.