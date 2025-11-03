En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4829 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de noviembre

1° 4829 11° 0875 2° 2618 12° 7340 3° 6976 13° 0848 4° 7894 14° 0939 5° 2938 15° 0368 6° 2305 16° 4039 7° 8791 17° 5175 8° 2653 18° 5082 9° 7516 19° 2347 10° 2671 20° 8602

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la fe y el propósito personal.



Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un momento de transición o cambio. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las acciones y elecciones que se han tomado, así como a prepararse para nuevas oportunidades.