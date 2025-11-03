En esta noticia

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4829 (San Pedro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de noviembre

482911°0875
261812°7340
697613°0848
789414°0939
293815°0368
230516°4039
879117°5175
265318°5082
751619°2347
10°267120°8602

Te puede interesar

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en La Previa este lunes 3 de noviembre

Te puede interesar

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del lunes 3 de noviembre

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la fe y el propósito personal.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un momento de transición o cambio. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las acciones y elecciones que se han tomado, así como a prepararse para nuevas oportunidades.