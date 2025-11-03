En esta noticia
Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4829 (San Pedro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de noviembre
|1°
|4829
|11°
|0875
|2°
|2618
|12°
|7340
|3°
|6976
|13°
|0848
|4°
|7894
|14°
|0939
|5°
|2938
|15°
|0368
|6°
|2305
|16°
|4039
|7°
|8791
|17°
|5175
|8°
|2653
|18°
|5082
|9°
|7516
|19°
|2347
|10°
|2671
|20°
|8602
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la fe y el propósito personal.
Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un momento de transición o cambio. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las acciones y elecciones que se han tomado, así como a prepararse para nuevas oportunidades.