En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 3259 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 12 de septiembre

1° 3259 11° 8284 2° 6829 12° 9577 3° 6646 13° 6563 4° 1818 14° 3205 5° 5922 15° 9834 6° 9972 16° 0665 7° 5047 17° 7749 8° 6996 18° 1542 9° 4020 19° 9644 10° 6837 20° 0209

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con plantas simboliza crecimiento personal, esperanza y nuevos comienzos. Indica que tus ideas o proyectos echan raíces y requieren paciencia y cuidado para florecer.

Si las ves verdes y sanas, anuncia prosperidad, vitalidad y buena salud. Si están secas o marchitas, refleja bloqueos, desánimo o falta de atención a algún aspecto de tu vida que necesita nutrirse.