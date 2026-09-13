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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este sábado, 12 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 6994 (Cementerio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 12 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con cementerio?
Soñar con un cementerio suele simbolizar cierres y transición. Puede indicar que dejas atrás etapas, relaciones o creencias y que necesitas aceptar pérdidas para avanzar.
También puede reflejar nostalgia, duelo no resuelto o miedo a la muerte. Invita a honrar recuerdos, sanar emociones pendientes y reconectar con un sentido de propósito para renacer.