En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6586 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

1° 6586 11° 2575 2° 7444 12° 2838 3° 8037 13° 7264 4° 3775 14° 8073 5° 7572 15° 0031 6° 3280 16° 9234 7° 2840 17° 5761 8° 9158 18° 6647 9° 3455 19° 4468 10° 8577 20° 1424

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo sugiere confusión y alerta. Algo nubla tu juicio: rumores, datos incompletos o prisas. Te invita a pausar, observar y aclarar antes de decidir, para evitar errores y malentendidos.

También puede hablar de transformación y emociones que deben ventilarse. Humo denso y oscuro: tensión o bloqueo; humo claro que se disipa: alivio y limpieza. Busca origen y dirección del humo: ahí están las pistas.