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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 5224 (Caballo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

 5224 11° 8696 
 2°2452 12° 6065 
 3°8268 13° 0169 
 4°7498 14° 9124 
 5°0836 15° 9100 
 6°3117  16° 6250 
 7°5791 17° 6288 
 8°8539 18° 7868 
 9°9304 19° 6566 
 10°1337 20° 2925 

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¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballo simboliza fuerza, libertad y energía vital. Montarlo con control indica confianza y avance; si está desbocado, señala impulsos o emociones difíciles de manejar. Un caballo sano sugiere ambición y poder personal.

Si es blanco, apunta a pureza o guía espiritual; negro, a deseos ocultos. Un caballo herido o caído refleja cansancio o pérdida de impulso. Soñar que lo cuidas señala necesidad de paciencia y disciplina para alcanzar metas.

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