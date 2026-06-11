En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 11 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 4904 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de junio

1° 4904 11° 7211 2° 6667 12° 8253 3° 1430 13° 8747 4° 0534 14° 6415 5° 3627 15° 2076 6° 3589 16° 0759 7° 9964 17° 5173 8° 0018 18° 6236 9° 1528 19° 3142 10° 2678 20° 9966

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama refleja necesidad de descanso, intimidad y refugio emocional. Indica que buscas seguridad, sanar el estrés y reconectar contigo. Si está ordenada, sugiere equilibrio y preparación para nuevos retos.

Si la cama está rota o sucia, apunta a conflictos en la vida íntima, evasión o enfermedad emocional. Ver una cama ajena puede señalar deseos no atendidos o cambios en relaciones. No poder dormir revela preocupaciones persistentes.