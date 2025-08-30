Edición: Argentina
Información General
Resultado de la quiniela de Córdoba en La Previa: las cifras ganadoras de este sábado 30 de agosto

Resultados de la quiniela: estos fueron los números que salieron este sábado 30.

Este sábado, 30 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2519 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 30 de agosto

 2519 11° 6633 
 2°9038 12° 0631 
 3°9791 13° 3719 
 4°9681 14° 9225 
 5°9072 15° 6486 
 6°2538  16° 8166 
 7°7633 17° 4958 
 8°9855 18° 3401 
 9°4865  19° 4009 
 10°0176 20° 7665 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar ideas ocultas o deseos que están emergiendo a la superficie.

Además, el pescado en los sueños puede estar relacionado con la fertilidad y la creatividad. Si en el sueño el pescado está vivo, puede indicar nuevas oportunidades o proyectos en camino. En cambio, si está muerto, podría señalar la necesidad de dejar ir algo que ya no sirve en tu vida.

