En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este martes, 21 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 3980 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 21 de julio

1° 3980 11° 7238 2° 4597 12° 8892 3° 5566 13° 3254 4° 5971 14° 0062 5° 2831 15° 7015 6° 3923 16° 7947 7° 9404 17° 5012 8° 5048 18° 2263 9° 4169 19° 9054 10° 2559 20° 8315

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha alude a foco y dirección: una idea a pulir, un objetivo que pide estrategia y paciencia. También evoca juego y disfrute, invitándote a equilibrar disciplina con momentos de ligereza.

Si el sueño es armónico, señala claridad mental y buen trabajo en equipo. Si es caótico o la bocha se pierde, sugiere dispersión o estrés y te anima a reordenar prioridades, marcar rumbo y cuidar tu energía.