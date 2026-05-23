En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9391 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 23 de mayo

1° 9391 11° 0014 2° 0469 12° 2068 3° 5634 13° 5817 4° 9155 14° 4799 5° 7375 15° 9739 6° 2231 16° 2556 7° 6828 17° 2219 8° 1573 18° 7734 9° 2124 19° 0619 10° 8373 20° 1201

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos tóxicos. Invita a soltar culpas, miedos o estrés acumulado para recuperar ligereza y claridad interior.

Si el excusado está limpio o funciona bien, señala depuración y cierre de ciclos. Si está sucio, tapado o desborda, advierte estancamiento emocional, vergüenza o asuntos pendientes que piden atención y límites.