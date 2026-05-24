En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8207 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 23 de mayo

1° 8207 11° 5756 2° 7829 12° 5554 3° 0851 13° 8003 4° 0129 14° 2882 5° 0711 15° 4920 6° 1595 16° 2915 7° 0851 17° 0233 8° 9164 18° 4259 9° 3085 19° 4458 10° 2395 20° 9861

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver refleja amenaza o necesidad de protegerte. También sugiere enojo contenido y deseo de control. Te invita a revisar límites y cómo canalizas la agresividad cuando enfrentas conflictos.

Si disparas, denota impulso de actuar o decisiones drásticas; si te apuntan, temor y vulnerabilidad. El estado del arma habla de tus recursos: cargada, energía lista; averiada, bloqueos y falta de opciones.