En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 8944 (La Cárcel).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 23 de mayo

1° 8944 11° 3714 2° 3353 12° 6636 3° 5519 13° 9174 4° 1376 14° 2148 5° 9884 15° 3199 6° 8540 16° 8304 7° 4654 17° 4739 8° 9943 18° 0980 9° 9532 19° 0361 10° 4895 20° 5790

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de limitación, culpa o miedo a las consecuencias. Señala que te sientes atrapado por normas, deudas emocionales o decisiones pasadas que restringen tu libertad.

También puede ser un llamado a la introspección: romper hábitos, perdonarte o poner límites sanos. Si escapas en el sueño, simboliza deseo de cambio y valor para recuperar autonomía.