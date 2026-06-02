En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1245 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio

1° 1245 11° 0734 2° 6611 12° 9338 3° 2236 13° 2749 4° 4384 14° 5975 5° 0397 15° 7075 6° 8749 16° 0187 7° 3500 17° 6159 8° 0246 18° 5362 9° 0129 19° 4861 10° 1932 20° 1007

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede indicar disfrute, conexión social o deseo de relajarte y brindar por logros.

Si el vino está agrio o se derrama, advierte excesos, tentaciones o pérdida de control. Beber en soledad puede reflejar evasión emocional, mientras que compartirlo sugiere alianzas y proyectos que maduran.