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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1245 (El Vino).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con vino simboliza celebración, placer y abundancia. Puede indicar disfrute, conexión social o deseo de relajarte y brindar por logros.
Si el vino está agrio o se derrama, advierte excesos, tentaciones o pérdida de control. Beber en soledad puede reflejar evasión emocional, mientras que compartirlo sugiere alianzas y proyectos que maduran.